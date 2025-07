Ue, ad aprile export agroalimentare raggiunge quota 20,1 miliardi

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ad aprile 2025 le esportazioni agroalimentari dell’Unione Europea hanno raggiunto i 20,1 miliardi di euro. Pur registrando un calo del 4% rispetto a marzo, il valore supera del 2% quello dello stesso mese dello scorso anno. Il Regno Unito è stato il mercato in più forte crescita tra gennaio e aprile, con un aumento delle esportazioni pari a 778 milioni di euro (+4%), dovuto principalmente all’aumento dei prezzi dei prodotti a base di cacao. Le esportazioni verso la Svizzera sono aumentate di 467 milioni di euro (+11%), trainate anch’esse dai prodotti a base di cacao.

I prezzi del cacao e del caffè hanno continuato a sostenere i valori delle esportazioni nel loro complesso. Le esportazioni di caffè, tè, cacao e spezie sono cresciute di 1,3 miliardi di euro (+43%), trainate da un raddoppio dei prezzi della pasta di cacao, del burro di cacao e del cacao in polvere e da un aumento del 28% dei prezzi del caffè. Sono aumentate anche le esportazioni di cioccolato e dolciumi (+708 milioni di euro, +21%), con i prezzi del cioccolato in crescita del 31%.

Nell’aprile 2025 le importazioni agroalimentari dell’UE hanno raggiunto i 16,2 miliardi di euro. Si tratta di un aumento dell’8% rispetto allo scorso anno, nonostante una riduzione del 4% rispetto al mese precedente.

Gli aumenti maggiori sono stati registrati dalla Costa d’Avorio (+1,4 miliardi di euro, +71%, principalmente per via dell’aumento dei prezzi del cacao), dalla Cina (+806 milioni di euro, +29%, per diverse categorie) e dal Canada (+722 milioni di euro, +90%, principalmente per via dell’aumento delle importazioni di cereali e semi oleosi). Il caffè e il cacao hanno trainato l’aumento del valore delle importazioni, con una crescita di categoria pari a 5,4 miliardi di euro (+63%). I prezzi rimangono il principale fattore trainante, con il raddoppio di quelli del cacao e l’aumento del 67% di quelli del caffè.

