L’Amerigo Vespucci in Tunisia per i 70 anni di relazioni diplomatiche con l’Italia

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il 70° anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Italia e Tunisia trova una delle sue espressioni concrete nella visita dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare italiana attraccata al porto di La Goulette dal 31 ottobre al 3 novembre 2026.

La presenza della nave, simbolo della tradizione marittima italiana e strumento di diplomazia navale, assume un significato particolare per la cooperazione tra i due Paesi: a bordo si trovano infatti 15 ufficiali cadetti della Marina tunisina, che hanno preso parte alla recente campagna internazionale di navigazione del veliero. La visita rappresenta un’occasione di collaborazione diretta tra le due Marine militari, attraverso un’esperienza formativa condivisa in mare, e si inserisce nel quadro di un partenariato bilaterale che coinvolge anche le istituzioni e le rispettive forze armate.

L’Amerigo Vespucci proseguirà il proprio giro del mondo a vocazione formativa dopo la sosta in Tunisia. Costruita nel 1931, la nave svolge un ruolo centrale nell’addestramento degli allievi ufficiali della Marina Militare italiana, affiancando a questa missione una funzione di rappresentanza e promozione del dialogo internazionale. L’anniversario dei 70 anni delle relazioni diplomatiche conferisce così alla tappa tunisina una dimensione che va oltre il tradizionale scalo navale, mettendo al centro la formazione delle nuove generazioni e i rapporti di cooperazione tra Italia e Tunisia.

– Foto xt4/Italpress –

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