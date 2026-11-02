La Lega Araba rinnova l’appello alla comunità internazionale: “Istituire uno Stato Palestinese”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il Segretariato generale della Lega araba ha rinnovato l’appello alla comunità internazionale affinché intensifichi le pressioni su Israele per “fermare le violazioni contro il popolo palestinese” e promuovere una soluzione a due Stati.

In una dichiarazione diffusa oggi, in occasione del 109° anniversario della Dichiarazione Balfour, la Lega ha ribadito “il diritto inalienabile” del popolo palestinese “all’autodeterminazione”, alla “fine dell’occupazione israeliana” e alla “creazione di un proprio Stato”, nel rispetto del diritto internazionale e delle risoluzioni pertinenti oltre che in linea con l’Iniziativa di pace araba.

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