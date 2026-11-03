Ue, a ottobre l’inflazione corre. Pil fermo nel terzo trimestre

ROMA (ITALPRESS) - Rallenta la crescita dell’economia europea nel terzo trimestre del 2026. Secondo la stima preliminare di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, il Pil destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell’area dell’euro e dello 0,5% nell’Ue rispetto ai tre mesi precedenti, quando l’espansione era stata più sostenuta. Su base annua il quadro resta comunque positivo, con un aumento dell’1,3% per l’area euro e dell’1,5% per l’intera Unione, in lieve accelerazione rispetto al trimestre precedente. Il dato conferma la tenuta dell’economia europea, nonostante il rallentamento congiunturale. Tra i Paesi per cui sono disponibili i dati, l’Irlanda registra l’aumento più marcato, davanti a Estonia, Spagna e Paesi Bassi, che seguono con una crescita analoga. Segno meno per Lituania e Francia. Nel confronto annuale la crescita riguarda quattordici Paesi, mentre uno solo è in flessione. Nel complesso il quadro è quello di un’espansione moderata, che procede a ritmi molto diversi da un Paese all’altro. gsl