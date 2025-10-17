Udine, cittadino ceco fermato al valico di Stupizza con droghe pesanti

UDINE (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine hanno individuato un soggetto intento a trasportare all’estero droghe cosiddette “pesanti”. L’intervento è stato condotto dai Finanzieri della Compagnia di Cividale del Friuli nell’ambito dell’intensificazione dei controlli ai valichi di confine con la Slovenia, specialmente presso il valico di Stupizza, ubicato nel Comune di Pulfero (UD).

In particolare, i militari hanno sottoposto a controllo di polizia un’autovettura con targa estera diretta in Slovenia e condotta da un cittadino, 45enne, della Repubblica Ceca, mostratosi da subito agitato alla vista dei Finanzieri. Le Fiamme Gialle hanno quindi ispezionato il vano bagagli dell’autovettura e, all’interno di un trolley, hanno rinvenuto, occultati in sacchi di plastica di piccole dimensioni, diversi stupefacenti, tra cui pasticche di “Ecstasy”, polvere di “MDMA”, francobolli contenenti acidi “LSD” e cristalli di “Ketamina”. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, i militari hanno sequestrato le sostanze e denunciato il quarantacinquenne per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).