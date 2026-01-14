Ucraina, Zelensky “Stato di emergenza per il settore energetico”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Le conseguenze degli scioperi russi e del peggioramento delle condizioni meteorologiche sono gravi. Le squadre di riparazione, le aziende energetiche, i servizi di pubblica utilità e il servizio di emergenza statale dell’Ucraina continuano a lavorare 24 ore su 24 per ripristinare le forniture di elettricità e riscaldamento. Molte questioni richiedono una soluzione urgente. Grazie a tutti coloro che sono coinvolti e che lavorano al 100% in modo efficiente”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una riunione per analizzare le circostanze straordinarie nel settore energetico.

“Primo: verrà creato un quartier generale per coordinare la situazione nella città di Kiev, che sarà operativo costantemente. In generale, verrà introdotto un regime di emergenza nel settore energetico ucraino”, ha spiegato.

“Secondo: i funzionari governativi intensificheranno al massimo la collaborazione con i partner per ottenere le attrezzature necessarie e ulteriore supporto. Terzo: ho incaricato il governo di preparare una revisione delle regole del coprifuoco durante un clima così freddo. Le persone dovrebbero avere la massima possibilità di utilizzare i punti di supporto e le aziende dovrebbero avere la possibilità di pianificare il lavoro tenendo conto della situazione del sistema energetico. È importante che le istituzioni statali, le imprese e tutti i livelli di autorità locali lavorino ora in modo coordinato e armonioso. Il risultato comune dell’intero Paese dipende dai risultati di ciascuno. Durante questo stato di emergenza, il coprifuoco può essere revocato per alcune città e comunità laddove le condizioni di sicurezza lo consentano. I funzionari governativi devono presentare le relative proposte, in modo che le persone abbiano accesso a tutto il supporto necessario in qualsiasi momento e le aziende possano pianificare le proprie attività in modo più razionale”, ha concluso Zelensky.

