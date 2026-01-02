KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho incontrato Kyrylo Budanov e gli ho offerto l’incarico di capo dell’Ufficio del presidente dell’Ucraina”. Lo ha confermato su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Ora l’Ucraina ha bisogno di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di Difesa e di Sicurezza, nonché al percorso diplomatico nei negoziati, e l’Ufficio del presidente servirà principalmente a svolgere tali compiti”, ha aggiunto. Il presidente ucraino ha nominato, sempre oggi, Oleh Ivashchenko, ex capo del servizio di intelligence estero dell’Ucraina, alla direzione dell’intelligence militare al posto di Budanov. “Da oggi, Oleg Ivashchenko continuerà a servire il nostro Stato e a svolgere compiti per limitare il potenziale militare russo presso le posizioni dell’intelligence militare ucraina”, ha scritto Zelensky.

