KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Per tutta la notte, le squadre di emergenza di Kiev hanno domato incendi in condomini e auto dopo gli attacchi dei droni russi sui quartieri residenziali. Purtroppo, ci sono bambini e adulti feriti. Tutti hanno ricevuto l’assistenza necessaria. A Cerkasy, un dormitorio normale è andato a fuoco. Ieri sera, le forze russe hanno preso di mira anche le regioni di Kharkiv, Mykolaiv e Kiev con droni Shahed. In totale, 165 droni sono stati lanciati durante la notte, la maggior parte dei quali Shahed iraniani. Per tutta la mattinata, sono continuati gli attacchi aerei guidati sulle regioni di Donetsk e Sumy. I russi chiedono un cessate il fuoco il 9 maggio, mentre attaccano l’Ucraina ogni singolo giorno. Questo è un cinismo di altissimo livello: solo questa settimana, la Russia ha utilizzato oltre 1.180 droni d’attacco, 1.360 bombe aeree guidate e 10 missili di vario tipo contro l’Ucraina”. Così su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky dopo il raid notturno russo su Kiev.

“Un vero cessate il fuoco è necessario. L’Ucraina è pronta a far entrare il silenzio delle armi in qualsiasi momento, ma per non meno di un mese, per porre fine alla guerra. Se c’è silenzio, deve essere ogni giorno. Se c’è un cessate il fuoco, allora non per le vacanze, ma per ogni giorno. Ringrazio tutti i nostri partner che continuano a sostenere l’Ucraina e a fare pressione sulla Russia” ha concluso Zelensky.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).