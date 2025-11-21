ROMA (ITALPRESS) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto formalmente una bozza del piano americano per porre fine alla guerra in Ucraina. Il piano, in 28 punti, ripresenta proposte che l’Ucraina aveva rispedito al mittente in precedenza. Cioè cessione di territori, riduzione dei soldati, nessuna truppa straniera né armi a lungo raggio.

“Ho incontrato i rappresentanti degli Stati Uniti. Una delegazione di alto livello e una conversazione molto seria. La parte americana ha presentato le sue proposte – i punti di un piano per porre fine alla guerra – la sua visione. Fin dai primi giorni di guerra, abbiamo sostenuto una posizione molto semplice: l’Ucraina ha bisogno di pace. Una pace vera, che non sarà infranta da una terza invasione. Una pace dignitosa, con termini che rispettino la nostra indipendenza, la nostra sovranità e la dignità del popolo ucraino. Ed è proprio questo il senso di queste condizioni che dobbiamo garantire. Ho delineato i nostri principi chiave. E abbiamo concordato che i nostri team lavoreranno su queste proposte per garantire che siano tutte autentiche”, ha detto Zelensky.

“Siamo pronti a lavorare in modo chiaro e onesto: l’Ucraina, gli Stati Uniti e i nostri amici e partner in Europa e nel mondo. Rimango inoltre in costante contatto con altri leader, con il presidente della Repubblica francese. Prevedo di parlare con il presidente Trump nei prossimi giorni. Siamo pienamente consapevoli che la forza e il sostegno dell’America possono davvero avvicinare la pace, e non vogliamo perderli. Siamo anche consapevoli che la Russia non ha un reale desiderio di pace, altrimenti non avrebbe iniziato questa guerra. Gli Stati Uniti hanno il potere di garantire che la volontà della Russia di porre fine alla guerra diventi finalmente seria. Continuerò a lavorare per questo al cento per cento: tutto il mio tempo è ora dedicato a questo. L’Ucraina ha bisogno di pace e l’Ucraina farà di tutto per garantire che nessuno al mondo possa dire che siamo noi quelli che presumibilmente stanno minando la diplomazia. Questo è importante”, ha concluso Zelensky. Intanto le pressioni ad andare avanti sono enormi.

“Raggiungere una pace duratura richiederà che entrambe le parti accettino concessioni difficili ma necessarie”, dice il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Per la Casa Bianca “il piano è in continua evoluzione, ma il presidente lo sostiene. È un buon piano sia per la Russia che per l’Ucraina, e crediamo che dovrebbe essere accettabile per entrambe le parti”.

Da parte sua, la Russia al momento fa spallucce dicendo di non avere ancora ricevuto informazioni sull’intenzione di Zelensky di negoziare il piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il portavoce presidenziale russo, Dmitri Peskov, ha infatti fatto sapere che che Mosca non è ancora stata informata. Anche il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Rustem Umerov, ha precisato di non aver espresso alcuna valutazione personale sul piano di pace.

In un messaggio su Telegram, Umerov ha confermato di aver discusso il piano durante la sua recente visita negli Stati Uniti, ma ha ribadito che il suo ruolo era di natura esclusivamente tecnica. Intanto, secondo quantoi rivelato da Aixos, il piano di pace americano includerebbe garanzie di sicurezza per Kiev modellate sull’articolo 5 della Nato, che impegnerebbero gli Stati Uniti e gli alleati europei a considerare un attacco contro l’Ucraina come un attacco all’intera “comunità transatlantica”. Il piano prevederebbe concessioni pesanti per Kiev, ma anche la promessa di garanzie di sicurezza solide da parte di Usa ed Europa.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).