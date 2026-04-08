Ucraina, Zelensky “Pronti ad una tregua con la Russia se cesserà gli attacchi”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “L’Ucraina ha sempre chiesto un cessate il fuoco nella guerra condotta dalla Russia qui in Europa contro il nostro Stato e il nostro popolo, sosteniamo il silenzio in Medio Oriente e nel Golfo che apre la strada al lavoro diplomatico. L’Ucraina ribadisce ancora una volta alla Russia: siamo pronti a rispondere nello stesso modo se i russi cesseranno i loro attacchi. È ovvio a tutti che un cessate il fuoco può creare i presupposti necessari per un accordo”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Un cessate il fuoco è la decisione giusta che porterà alla fine della guerra. Diversi Paesi sono stati coinvolti nel processo negoziale ed è importante che gli Stati Uniti abbiano compiuto questo passo diplomatico. La situazione in questa regione ha un impatto globale: qualsiasi minaccia alla sicurezza e alla stabilità in Medio Oriente e nel Golfo amplifica le sfide per l’economia e il costo della vita in ogni Paese. Per questo motivo, la sicurezza deve essere garantita e gli interessi di ogni popolo devono essere presi in considerazione nella definizione delle condizioni postbelliche – ha aggiunto Zelensky sull’accordo Iran-Usa – Altrettanto importante è la tutela della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Anche in questo ambito la decisione riveste un’importanza globale. Per raggiungere un risultato positivo, sono necessarie azioni attive e coordinate da parte della comunità internazionale. Dopo la guerra, la sicurezza deve essere maggiore, non minore. L’Ucraina continuerà a collaborare in modo costruttivo con tutti i partner”, conclude.

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