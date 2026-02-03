Ucraina, Zelensky “Nuovo attacco russo, Mosca preferisce terrore a diplomazia”

Mandatory Credit: Photo by Aleksandr Gusev/SOPA Images/Shutterstock (16368133c) President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy waits for the arrival of President of the Czech Republic Petr Pavel prior to a joint press conference in Kyiv. The President of the Czech Republic, Petr Pavel, arrived in Ukraine on a working visit. His trip began in Lviv, which was affected by a recent attack by the Russian army, where he paid tribute to fallen Ukrainian soldiers. The purpose of the visit is to discuss further security cooperation with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. Czech President Petr Pavel Visits Kyiv, Ukraine - 16 Jan 2026

KIEV (ITALPRESS) – Nuovo attacco russo in Ucraina. A denunciarlo è stato il presidente Volodymyr Zelensky sui social. “Si è verificato un attacco mirato – afferma – specificamente contro impianti energetici: i russi hanno utilizzato un numero significativo di missili balistici in combinazione con altri missili, oltre 70 in totale, oltre a 450 droni d’attacco. Gli attacchi hanno colpito le regioni di Sumy e Kharkiv, la regione di Kiev e la capitale, nonchè le regioni di Dnipro, Odessa e Vinnytsia. Ad oggi, nove persone sono state segnalate come ferite a seguito dell’attacco. Si sono verificati danni a normali edifici residenziali e alle infrastrutture energetiche. A Kiev, gli attacchi con droni hanno causato incendi in grattacieli e danneggiato un asilo”.
“Per la Russia – aggiunge Zelensky – approfittare dei giorni più freddi dell’inverno per terrorizzare la popolazione è più importante che ricorrere alla diplomazia. E questo dimostra chiaramente cosa è necessario ai nostri partner e cosa può essere d’aiuto. La consegna tempestiva di missili per i sistemi di difesa aerea e la protezione della vita quotidiana sono le nostre priorità. Senza pressioni sulla Russia, questa guerra non avrà fine. In questo momento, Mosca sta scegliendo il terrore e l’escalation, ed è per questo che è necessaria la massima pressione. Ringrazio tutti i nostri partner che lo capiscono e ci stanno aiutando”.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

