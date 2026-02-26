KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La Russia ha nuovamente attaccato infrastrutture critiche e normali edifici residenziali. Quattrocentoventi droni, la maggior parte dei quali Shaheed, e 39 missili di vario tipo, di cui 11 balistici, sono stati lanciati contro la nostra popolazione. Si registrano distruzioni in otto regioni: molti edifici privati sono stati danneggiati. Decine di persone sono rimaste ferite a seguito di questo attacco, compresi bambini”. Così sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Sono state colpite anche infrastrutture del gas nella regione di Poltava e sottostazioni elettriche nelle regioni di Kiev e Dnipro. I soccorritori hanno lavorato nelle regioni di Chernigov, Zaporizhia, Kharkiv, Kirovohrad, Vinnytsia, Kiev e nella capitale. La maggior parte dei missili lanciati – prosegue Zelensky – è stata abbattuta grazie al fatto che i partner hanno prontamente inviato alcuni missili alla difesa aerea. Purtroppo alcuni sono andati a segno e questo significa che dobbiamo continuare a lavorare ancora più attivamente”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).