ROMA (ITALPRESS) – “Quasi ogni notte, la Russia colpisce il nostro popolo con vari tipi di armi. Da ieri sera, ci sono stati attacchi contro le nostre comunità: attacchi nelle regioni di Dnipro, Zaporizhzhia, Kharkiv, Cernihiv e Odessa. Purtroppo, ci sono stati morti e feriti”. Lo scrive su X il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky.
