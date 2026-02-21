Ucraina, Zelensky “Non ostacoleremo in alcun modo la pace”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Continuiamo a lavorare ogni giorno in modo mirato affinché il prossimo ciclo di negoziati possa produrre risultati per l’Ucraina, per la pace. L’Ucraina farà sicuramente tutto il necessario e non ostacolerà in alcun modo la pace”. Così sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando poi come “l’ultima volta a Ginevra, la parte americana ha visto chiaramente che sono proprio i russi la ragione per cui non sono stati ancora raggiunti risultati veramente significativi. E il prossimo incontro non deve essere un’occasione sprecata: si può fare. Oggi – ha aggiunto – abbiamo discusso con Rustem Umerov alcuni aspetti dei preparativi negoziali. E sono grato a tutti coloro che sono sinceramente pronti ad aiutare e che ci sostengono, che sostengono il nostro Stato”.

“Anche i miei incontri con i partner europei sono già programmati per la prossima settimana. Ci coordineremo nei dettagli affinché l’Europa sia coinvolta in tutti i processi. Ho anche incaricato Rustem di collaborare più strettamente con i nostri amici in Medio Oriente e in Turchia, affinché anche loro si sentano coinvolti e possano dare un contributo maggiore”, ha concluso Zelensky.

VON DER LEYEN “LA RUSSIA USA IL FREDDO COME ARMA”

“La Russia usa il freddo come arma di guerra. Ma la resistenza dell’Ucraina è notevole. E la solidarietà dell’Europa resta forte come sempre. Stiamo ricostruendo la rete energetica dell’Ucraina e migliorandone la protezione. Stiamo supportando l’Ucraina durante questo inverno”. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

