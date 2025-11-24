Ucraina, Zelensky “Noi mai ostacolo alla pace, parlerà con Trump”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La nostra delegazione è tornata da Ginevra, dopo i negoziati con la parte americana e i partner europei, e ora l’elenco delle misure necessarie per porre fine alla guerra può diventare fattibile. Ora ci sono meno punti, non più 28, e molti degli aspetti positivi sono stati presi in considerazione in questo contesto. C’è ancora qualcosa su cui lavorare insieme per elaborare un documento finale, e dobbiamo fare tutto con dignità. Apprezziamo il fatto che la maggior parte del mondo sia pronta ad aiutarci e che la parte americana sia costruttiva”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Il nostro team ha riferito sulla nuova bozza delle misure, e questo è davvero l’approccio giusto: le questioni delicate le discuterò con il presidente Trump. L’Ucraina non sarà mai un ostacolo alla pace: questo è il nostro principio, un principio comune, e milioni di ucraini si aspettano e meritano una pace dignitosa. Faremo tutto il possibile per questo, siamo pronti a lavorare il più rapidamente possibile”, ha aggiunto.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).