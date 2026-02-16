Ucraina, Zelensky “Mosca sta preparando nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “L’intelligence riferisce che i russi stanno preparando nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche e che la difesa aerea deve essere configurata correttamente”. Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Qualsiasi ritardo nella fornitura di missili di difesa aerea contribuisce ad aumentare i danni degli attacchi – aggiunge -.Tutto ciò che è stato discusso a Monaco deve essere attuato rapidamente”.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
