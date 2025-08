Ucraina, Zelensky “Lavoriamo ad un nuovo incontro con la Russia”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo discusso con il segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale dell’Ucraina, Rustem Umerov, e con il capo dell’Ufficio Presidenziale, Andriy Yermak, del percorso negoziale, in particolare dell’attuazione degli accordi presi durante gli incontri con la parte russa a Istanbul e della preparazione di un nuovo incontro“. Lo scrive in un post su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Tra le questioni chiave – aggiunge – la continuazione degli scambi di prigionieri di guerra. C’è un accordo per lo scambio di 1200 persone. Stiamo anche lavorando per sbloccare il ritorno dei nostri civili”.

