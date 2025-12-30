Ucraina, Zelensky: “La questione territori resta il nodo principale della pace. Non mi fido di Putin”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La questione territoriale resta il nodo “principale da sciogliere” per arrivare alla pace in Ucraina. Lo ha ribadito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista all’emittente americana Fox News. “Non possiamo semplicemente andarcene via”, ha detto Zelensky aggiungendo che sarebbe una mossa che va contro la legislazione ucraina.

“Lì ci vivono 300 mila persone”, ha precisato il capo dello Stato ucraino. Kiev, ha poi aggiunto, è pronta a dei compromessi sulla regione del Donbass, e a questo proposito ha citato la possibile creazione di una zona economica speciale.

“Se noi arretriamo di qualche chilometro, lo stesso dovrà fare la Russia”, ha osservato aggiungendo che in una zona “speciale” si applicherebbero “regole speciali”. Il presidente ucraino ha poi sottolineato che è indispensabile il supporto degli Stati Uniti per arrivare alla pace. Riguardo a Putin, invece, Zelensky ha detto di “non fidarsi”. “Non credo che voglia la pace e per questa ragione abbiamo bisogno delle pressioni esercitate dal presidente Trump”, ha dichiarato Zelensky.

-Foto IPA Agency-

