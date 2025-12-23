ROMA (ITALPRESS) – “È importante che gli Stati Uniti riescano ad avere una risposta da parte della Russia: una reale volontà da parte russa di concentrarsi su qualcosa di diverso dall’aggressione”. Lo dice su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Da ieri sera, la Russia ha condotto un massiccio attacco all’Ucraina, prendendo di mira principalmente il nostro settore energetico e le infrastrutture civili, in pratica l’intera infrastruttura della vita quotidiana. Sono già stati lanciati oltre 650 droni, un numero significativo dei quali “shahed”. Sono stati utilizzati anche più di 30 missili. Al momento, gli allarmi antiaerei rimangono in vigore in gran parte dell’Ucraina. Allo stesso tempo, tutti i servizi necessari sono impegnati a gestire le conseguenze dell’attacco. Tragicamente, ci sono state perdite di vite umane. Nella regione di Kiev, una donna è stata uccisa da un drone russo. Una persona è stata dichiarata morta nella regione di Khmelnytskyi. Nella regione di Zhytomyr, un bambino di quattro anni è morto dopo che un drone russo ha colpito un edificio residenziale. Le mie condoglianze alle famiglie e ai loro cari”, riferisce Zelensky. “Complessivamente, almeno tredici regioni sono già state attaccate. Un numero significativo di droni e missili è stato colpito down. Informazioni dettagliate dall’Aeronautica Militare saranno fornite in seguito, una volta ricevute tutte le segnalazioni. Tuttavia, ci sono stati anche dei colpi. Squadre di riparazione e operatori del settore energetico sono già sul campo, al lavoro per garantire una vita normale alle persone, alle nostre città e alle nostre comunità”.

“Questo attacco russo invia un segnale estremamente chiaro sulle priorità della Russia. Un attacco prima di Natale, quando le persone vogliono semplicemente stare con le proprie famiglie, a casa e al sicuro. Un attacco condotto essenzialmente nel mezzo di negoziati volti a porre fine a questa guerra. Putin non riesce ancora ad accettare di dover smettere di uccidere. E questo significa che il mondo non sta esercitando abbastanza pressione sulla Russia. Ora è il momento di rispondere. La Russia deve essere spinta verso la pace e la sicurezza garantita. Dobbiamo ricordare che ogni singolo giorno, nei giorni feriali e festivi, l’Ucraina difende vite umane. La difesa aerea per l’Ucraina, i finanziamenti per l’approvvigionamento di armi e la fornitura di attrezzature energetiche sono processi che non si fermano per i fine settimana. Dobbiamo continuare a impegnarci per proteggere la vita per raggiungere finalmente la pace. Grazie a tutti coloro che stanno aiutando l’Ucraina! Grazie a ogni leader e a ogni politico che non rimarrà in silenzio oggi e che condannerà la Russia per ciò che ha fatto” conclude Zelensky.

