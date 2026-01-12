Ucraina, Zelensky: “I russi stanno preparando un nuovo attacco massiccio”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ci sono informazioni che indicano che i russi stanno preparando un nuovo attacco massiccio. Droni per indebolire le nostre difese aeree e missili. Vogliono sfruttare il freddo. Questo attacco potrebbe verificarsi nei prossimi giorni. Per favore, prendetevi cura di voi stessi. Prendetevi cura dell’Ucraina. E aiutate coloro che si trovano nella situazione più difficile e che hanno bisogno di supporto. Insieme, supereremo tutto”. Così il presidente Volodymyr Zelensky sul sito del governo ucraino.

