Ucraina, Zelensky “I leader europei dovranno assicurarci il loro sostegno”

ROMA (ITALPRESS) – “Giovedì i leader europei si incontreranno a Bruxelles. Sarà un incontro molto importante. L’esito di questo incontro – il risultato che l’Europa produrrà – dovrà far capire alla Russia che il suo desiderio di continuare la guerra l’anno prossimo è inutile, perché l’Ucraina avrà il suo sostegno. Questo dipende interamente dall’Europa; l’Europa deve fare questa scelta”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
