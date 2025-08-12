Ucraina, Zelensky “Incontro in Alaska fra Usa e Russia una vittoria per Putin”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto una piacevole conversazione con l’Emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani”. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“In Ucraina, siamo sinceramente grati per il sostegno e per tutti gli aiuti umanitari forniti. Grazie alla mediazione del Qatar, siamo riusciti a riportare a casa molti dei nostri bambini che erano stati deportati illegalmente in Russia. Apprezziamo profondamente questa umanità e questo aiuto. Abbiamo discusso della situazione diplomatica e delle opzioni per una vera fine della guerra. Un cessate il fuoco deve essere il primo passo. Solo allora si potranno gettare le basi giuste per la diplomazia. Apprezzo la posizione dell’Emiro secondo cui qualsiasi incontro riguardante l’Ucraina non può essere deciso senza la partecipazione del nostro Paese. Ancora una volta, ho confermato che l’Ucraina è pronta a qualsiasi formato di incontro che possa portare a una pace onesta e duratura. Abbiamo coordinato i nostri contatti con i partner e abbiamo concordato di rimanere in contatto. Grazie per la disponibilità ad aiutare e a promuovere la pace” conclude.

“Le truppe ucraine non si ritireranno dal Donbass, il territorio che comprende le regioni contese di Donetsk e Lugansk, in larga parte cadute sotto il controllo di Mosca”, dice ancora Zelensky in conferenza stampa. Poi, l’incontro di Ferragosto in Alaska con Donald Trump per Vladimir Putin è “una vittoria personale” che lo farà uscire “dall’isolamento” e ritarderà eventuali sanzioni degli Stati Uniti contro la Russia.

– Foto IPA Agency –

