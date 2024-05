Ucraina, Xi Jinping “Cina e Russia vogliono soluzione politica”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - "Nel mondo di oggi, la mentalità della Guerra Fredda è ancora dilagante. L’egemonia unilaterale, il confronto tra blocchi e la politica di potere minacciano direttamente la pace nel mondo e la sicurezza di tutti i paesi". Lo ha detto il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping, nel corso delle dichiarazioni alla stampa a Pechino dopo l'incontro con il presidente russo Vladimir Putin. "Per Cina e Russia una soluzione politica è la via giusta per risolvere la crisi ucraina", ha aggiunto. sat/gsl (Fonte video: Cremlino)