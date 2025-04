NEW YORK (ITALPRESS) – “Putin vuole una pace duratura in Ucraina”. Lo ha detto l’inviato del presidente Usa, Steve Witkoff, in un’intervista a Fox News. “Potremmo essere vicini a qualcosa di molto, molto importante per il mondo intero”, ha aggiunto. Venerdi’ scorso Steve Witkoff ha incontrato Putin a San Pietroburgo. L’incontro si e’ rivelato “convincente”, secondo quanto riferito dall’inviato americano.

-foto IPA Agency-

(ITALPRESS)