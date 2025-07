Parolin “Israele dica se è stato incidente o c’è stata volontà di colpire una chiesa cristiana”

ROMA (ITALPRESS) – “Vedo difficili ulteriori passi avanti: la mediazione vige solo nel momento in cui le due parti la accettano, deve esserci disponibilità da ciascuno dei due contendenti”. Così, ospite a Tg2 Post, il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin. “Continueremo comunque a insistere come abbiamo sempre fatto senza perdere la speranza, ma per ora è davvero difficile. Tante mediazioni esterne al Vaticano non hanno funzionato finora: ci vuole volontà politica per finire la guerra, sapendo che i costi sono terribili per tutti. Non vorrei essere troppo negativo e vorrei credere a Netanyahu quando dice che la tregua è vicina”, ha aggiunto.

“Credo che sia stata opportuna la telefonata di Netanyahu al Papa: non vedo come non si potesse informare il Papa di quanto successo, che è di una gravità assoluta. È un segnale positivo che il primo ministro israeliano abbia voluto parlare direttamente con lui. Ora – ha aggiunto – ci aspettiamo due cose. Prima di tutto che si facciano conoscere i risultati reali dell’inchiesta che è stata promessa, visto che la prima interpretazione è stata quella di un errore: spero che le indagini si facciano con tutta serietà e i risultati vengano diffusi. In più vogliamo che dopo tante parole si dia spazio ai fatti: spero davvero che quanto detto dal primo ministro possa realizzarsi nel minor tempo possibile, perché la situazione di Gaza è davvero insostenibile. Questa è una guerra senza limiti e l’ultimo episodio è uno sviluppo drammatico: diamo tempo a Israele, ma ci dicano cos’è successo e se è stato un incidente o c’è stata davvero volontà di colpire una chiesa cristiana”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).