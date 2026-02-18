Ucraina, Witkoff “Progressi significativi nei colloqui di Ginevra”

SWITZERLAND, GENEVA - FEBRUARY 17, 2026: Senior Advisor to US President Trump Jared Kushner, US Special Envoy to the Middle East/US Special Envoy for Peace Missions Steve Witkoff, Head of Switzerland's Federal Department of Foreign Affairs Ignazio Cassis and Switzerland's Ambassador/Head of Switzerland's Federal Department of Foreign Affairs' International Security Division Gabriel Luechinger to the US (L-R) at trilateral talks between Russia, the United States and Ukraine. Yekaterina Chesnokova/TASS/Sipa USA

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Il successo del Presidente Trump nel riunire entrambe le parti in conflitto ha portato a progressi significativi e siamo orgogliosi di lavorare sotto la sua guida per porre fine alle uccisioni in questo terribile conflitto”. Lo ha scritto su X Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, commentando i colloqui trilaterali di Ginevra con Russia e Ucraina per tentare di porre fine a una guerra iniziata ormai 4 anni fa. “Entrambe le parti hanno concordato di aggiornare i rispettivi leader e di continuare a lavorare per raggiungere un accordo”, ha aggiunto Witkoff.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

