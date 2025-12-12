Ucraina, von der Leyen “Serve una pace giusta e duratura, l’accordo non semini nuove guerre”

ROMA (ITALPRESS) – Per l’Ucraina serve una “pace giusta e duratura” con garanzie di sicurezza “molto robuste”. Così la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, in una intervista a Politico. L’accordo di pace, sottolinea, “dovrebbe essere così solido da non seminare subito i germi del prossimo conflitto”. “Sui territori dell’Ucraina può decidere solo il presidente Volodymyr Zelensky e il popolo ucraino”, aggiunge. E alla domanda su quanto tempo ci vorrà all’Europa per difendersi da sola, risponde: “Ottima domanda. Non abbiamo il lusso del tempo”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).