BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo un obiettivo finale in questo Consiglio europeo, ed è la pace per l’Ucraina. Per questo l’Ucraina ha bisogno di un finanziamento sicuro per i prossimi due anni, il 2026 e il 2027. Stiamo parlando di 137 miliardi, stimati come necessari, e ci siamo impegnati a coprirne due terzi, 92 miliardi. Ho presentato due proposte, due opzioni sul tavolo per questo finanziamento: una è il finanziamento attraverso il bilancio dell’UE, prendendo a prestito a valere sul bilancio, la seconda possibilità è il prestito di riparazione. Quindi oggi discuteremo su quale delle due utilizzare. Saranno discussioni intense. Per me, la parte più importante è che, alla fine, abbiamo garantito il finanziamento per l’Ucraina per i prossimi due anni”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles.

TUSK “LA SCELTA È SEMPLICE, SOLDI OGGI O SANGUE DOMANI”

“Ora abbiamo una scelta semplice: o soldi oggi, o sangue domani. Non parlo solo dell’Ucraina, parlo dell’Europa. Questa è una decisione che spetta a noi. E solo a noi. Tutti i leader europei devono finalmente essere all’altezza della sfida”. Così il premier polacco, Donald Tusk, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles.

