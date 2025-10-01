Ucraina, von der Leyen “Fare ancora più pressione sulla Russia”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono passati 3 anni e 7 mesi dall’inizio dell’invasione russa, l’Ucraina continua a resistere in maniera fiera. La Russia sta subendo le pressioni economiche, le nostre sanzioni stanno funzionando. È il momento di fare ancora più pressione sulla Russia, cambiando anche metodo, non più sanzioni incrementali ma misure più energiche”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen, in conferenza stampa a Copenaghen dopo il Consiglio Ue informale.

“Abbiamo un unico insieme di forze, assegnate a diverse missioni: NATO, UE, ONU o coalizioni di volontari. Ma dalle mie parole, capite già quanto sia fondamentale che queste forze armate e capacità siano interoperabili. Altrimenti, non si possono inviare diverse missioni, con diverse tipologie di truppe. Pertanto, in stretta collaborazione con la NATO, stiamo lavorando all’interoperabilità delle capacità che desideriamo avere”, ha aggiunto. “La nostra tabella di marcia fino al 2030 definirà non solo obiettivi comuni, ma anche traguardi concreti. Perché è una questione di tempo e solo ciò che viene misurato viene realizzato – ha aggiunto -. Per ogni capacità critica, proporremo le cosiddette coalizioni di capacità con la nazione guida. Al fine di garantire non solo la giusta scala, ma anche la necessaria rapidità”. “Qui vorrei sottolineare l’Eastern Flank Watch. Questo progetto mira a contrastare l’intero spettro di minacce ai nostri confini orientali – ha spiegato Von der Leyen -. Un elemento fondamentale sarà il “muro dei droni”. Si tratta di un sistema di rilevamento rapido, intercettazione e, se necessaria, neutralizzazione. In questo caso ci avvaliamo molto dell’esperienza dell’Ucraina e pertanto dobbiamo procedere rapidamente, insieme all’Ucraina e in stretto coordinamento con la NATO”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).