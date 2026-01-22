DAVOS (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “Insieme a David Arakhamia e Oleksandr Kamyshin, abbiamo incontrato i colleghi di BlackRock, una delle più grandi società di investimento americane al mondo, coinvolta nei piani di ricostruzione e ripresa economica dell’Ucraina. Abbiamo anche incontrato i primi ministri di Norvegia e Qatar. Un incontro separato si è tenuto con i partner americani, Jared Kushner e Steve Witkoff. I temi principali sono stati lo sviluppo economico, la ripresa postbellica e le garanzie di sicurezza”. Lo rende noto Rustam Umerov, capo del team negoziale ucraino per la fine della guerra con la Russia, che ha avuto gli incontri a Davos a margine del World Economic Forum. “Abbiamo informato i partner sui recenti bombardamenti russi contro le infrastrutture civili, in particolare sulla situazione a Kiev, dove milioni di persone sono rimaste senza elettricità e riscaldamento a causa dei bombardamenti. Continuiamo a lavorare con i partner, coniugando la difesa del Paese oggi con la preparazione delle basi per la sua ripresa domani”, sottlinea Umerov su Telegram.

