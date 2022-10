BRUXELLES (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo ha adottato oggi misure di assistenza supplementari “a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine”. In questo modo l’UE aumenta ancor più il sostegno che fornisce all’Ucraina per la difesa della sovranità e dell’integrità territoriale entro i confini del paese riconosciuti a livello internazionale e per la protezione della popolazione civile dalla guerra russa di aggressione in corso.

Con questa sesta tranche, del valore di 500 milioni, il contributo totale dell’UE a titolo dell’EPF a favore dell’Ucraina arriva a 3,1 miliardi.

La portata delle attrezzature da fornire nell’ambito del nuovo pacchetto di sostegno è in linea con le attuali priorità formulate dal governo ucraino. In questo contesto, le misure di assistenza comprendono 490 milioni di EUR per attrezzature militari concepite per l’uso letale della forza a fini difensivi e 10 milioni di EUR destinati a coprire l’invio di attrezzature e forniture, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante. Inoltre, entrambe le misure di assistenza consentiranno anche la fornitura di servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature militari già donate dagli Stati membri dell’UE all’Ucraina a titolo dell’EPF.

Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, afferma: “La mobilitazione di 500 milioni di EUR aggiuntivi da parte degli Stati membri dell’UE è un’ulteriore dimostrazione che continuiamo a sostenere con fermezza le forze armate ucraine nella difesa del paese dall’escalation dell’aggressione illegale. I più recenti attacchi indiscriminati della Russia a danno di civili e di infrastrutture civili in Ucraina sono un’ulteriore prova della totale inosservanza dei diritti umani e del diritto internazionale da parte della Russia. L’UE continuerà a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario”.

