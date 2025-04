Ucraina, Trump “Se non si raggiunge accordo passeremo oltre”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump ha risposto oggi ad alcune domande della stampa alla Casa Bianca in merito alle ultime dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio, che nel corso della sua visita istituzionale a Parigi ha parlato di un possibile cambio di rotta nella strategia degli Stati Uniti in merito alla guerra in Ucraina, alludendo ad uno stop ai progressi di pace nel caso in cui non ci dovessero essere “progressi immediati”.

Trump ha affermato di concordare con le dichiarazioni rilasciate dal Segretario di Stato, facendo un riferimento alle tempistiche: “Non ho un numero specifico di giorni, ma dobbiamo farlo in fretta – ha affermato Trump -. Vogliamo farlo”. Trump ha definito la guerra in Ucraina come una “battaglia feroce”, dichiarando anche di avere “buone possibilità di risolvere il problema”: “Se per qualche motivo una delle due parti rendesse le cose molto difficili, diremmo semplicemente: ‘Siete degli stupidi, siete delle persone orribili e passeremo oltre. Ma speriamo di non doverlo fare.”

Trump ha anche mantenuto un profilo basso in merito ai dettagli specifici per quanto riguarda i progressi di cui avrebbe bisogno per non abbandonare il tentativo di mediazione per un accordo di pace tra Russia e Ucraina. In merito ad una domanda sulla possibilità che il presidente russo Vladimir Putin stia temporeggiando, Trump ha risposto: “Spero di no”.

L’avvertimento di Rubio alla Nato

Il segretario di Stato Marco Rubio ha trasmesso alla Nato l’avvertimento dell’amministrazione Trump di abbandonare gli sforzi di pace nella guerra della Russia contro l’Ucraina nel caso in cui non si dovesse giungere ad un accordo in tempi immediati. Secondo quanto riportato dal Dipartimento di Stato, Rubio ha parlato telefonicamente con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte nella giornata di oggi. Nel corso della conversazione, Rubio ha ribadito che “se non emergerà presto un percorso chiaro verso la pace, gli Stati Uniti si ritireranno dagli sforzi di mediazione per la pace”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).