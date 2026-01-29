Ucraina, Trump “Putin ha accettato di non attaccare per una settimana”

United States President Donald J Trump participates in a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, on Thursday, January 29, 2026. This will be the first public meeting of his Cabinet since the beginning of the ICE/CBP operations in Minneapolis, Minnesota. Credit: Aaron Schwartz / Pool/Sipa USA

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Ho chiesto a Putin di non sparare su Kiev, sulle città e sui paesi per una settimana durante questo periodo. È stato davvero importante. Non è ciò di cui hanno bisogno, missili che colpiscono città e paesi. Quindi ho pensato che fosse giusto dirlo. E l’Ucraina è stata quasi sorpresa, non ci credevano, ma ne erano molto felici perché stavano attraversando grandi difficoltà”. A dirlo è il presidente americano Donald Trump nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri alla Casa Bianca, annunciando che Putin “ha accettato”. 

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

