WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho chiesto a Putin di non sparare su Kiev, sulle città e sui paesi per una settimana durante questo periodo. È stato davvero importante. Non è ciò di cui hanno bisogno, missili che colpiscono città e paesi. Quindi ho pensato che fosse giusto dirlo. E l’Ucraina è stata quasi sorpresa, non ci credevano, ma ne erano molto felici perché stavano attraversando grandi difficoltà”. A dirlo è il presidente americano Donald Trump nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri alla Casa Bianca, annunciando che Putin “ha accettato”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).