Ucraina, Trump “Non succederà nulla finché non incontrerò Putin”

ABU DHABI (EMIRATI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i progressi nella risoluzione del conflitto in Ucraina dipendono dalla sua capacità di incontrare il presidente russo Vladimir Putin. “Non succederà nulla finché non incontreremo Putin”, ha detto ai giornalisti a bordo dell’aereo presidenziale in volo dal Qatar agli Emirati Arabi Uniti. Trump è da poco atterrato ad Abu Dhabi.

