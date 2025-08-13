Ucraina, Trump “Conseguenze molto gravi se Putin non ferma la guerra”

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che la Russia dovrà affrontare “conseguenze molto gravi” se il presidente russo Vladimir Putin non accetterà di porre fine alla guerra in Ucraina durante il loro prossimo incontro di venerdì in Alaska. E’ quanto detto dal tycoon parlando al Kennedy Center a Washington, come riferisce la Cnn.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]