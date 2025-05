Ucraina, Tajani “Difficile fidarsi delle aperture di Putin”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho incontrato a Verona il vicepremier Kuleba, abbiamo parlato della ricostruzione ucraina in vista della conferenza in Italia a luglio ma è difficile confidare nelle aperture di Putin in questa fase”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un colloquio con il Messaggero.

“Ci opporremo a qualunque tentativo di disgregare l’Europa, come fa la signora Le Pen”, sottolinea Tajani, che ribadisce: “Io non starei mai in un governo anti-Ue”. Quanto al Medio Oriente, il vicepremier spiega: “La nostra posizione è chiara, su Gaza noi stiamo con Papa Leone XIV che ha chiesto un cessate il fuoco immediato e con il piano di ricostruzione egiziano”.

