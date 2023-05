ROMA (ITALPRESS) – Da diversi giorni il sito web dell’Odessa Journal, quotidiano online in inglese che pubblica notizie sulla guerra dalla capitale marittima dell’Ucraina, è da diversi giorni sotto un pesante attacco cibernetico a opera di hacker di nazionalità sconosciuta. Lo ha reso noto il direttore Ugo Poletti nel corso di “Radio Odessa”, il format televisivo dell’Italpress che conduce insieme a Claudio Brachino.

“Avevamo già ricevuto diversi attacchi nei mesi scorsi, ma era stato facile per i nostri tecnici respingerli”, ha detto Poletti. L’ultimo attacco è stato così intenso da obbligare il team dell’Odessa Journal a migrare su una piattaforma informatica più protetta. Per tale ragione il giornale ha sospeso temporaneamente la pubblicazione quotidiana. “La mia consolazione è che il nostro lavoro sta dando fastidio a qualcuno. Quindi stiamo lavorando bene”, ha aggiunto Poletti.

(ITALPRESS).

-foto Odessa Journal-

