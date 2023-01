Ucraina, Salvini “Zelensky a Sanremo? Spero rimanga festival musicale”

"Il palcoscenico della città dei fiori rimanga riservato alla musica, è qualcosa che penso tutti si aspettano. E' l'ultima settimana di campagna elettorale, se avrò tempo di guardare Rai Uno sarà per ascoltare canzoni, non per ascoltare altro". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini. xa1/trl/gsl