ROMA (ITALPRESS) – “Il risarcimento con i soldi sequestrati alla

Russia è illegale. Banalmente uno può andare anche contro la

legge, ma non si possono sequestrare i beni della Russia, se

sequestrassimo illegalmente i beni della Russia in Europa, cosa

succederebbe alle imprese italiane in Russia?”. Così il

vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite a “Mattino 5 news”

su Canale 5. “C’è qualcuno che pensa che l’Ucraina possa vincere la guerra sul campo? No, difficile, è 4 anni che ci dicono che la Russia si sta per stancare, bisogna essere pragmatici, non di destra o di sinistra. L’esercito ucraino ormai, difficilmente,

riesce a tenere l’inverno”, ha aggiunto. “Noi abbiamo mandato più di 300 miliardi all’Ucraina come giusto che fosse. L’invio di altre armi avvicina la pace o la allontana? La risposta mi sembra evidente”, ha sottolineato Salvini, ricordando poi che “gli Stati Uniti hanno detto che non manderanno più un centesimo, io dico che sia più prudente fermarci come dice il Santo Padre”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

