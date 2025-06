Ucraina, Rutte “Impegno per ingresso nella Nato, ma fuori dai negoziati di pace”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – La Nato resta fermamente impegnata verso l’Ucraina e la sua prospettiva di adesione, ma questa resta fuori dai negoziati per arrivare alla pace. Lo ha precisato il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte, in una conferenza stampa alla vigila della riunione, programmata per domani a Bruxelles, dei ministri della Difesa dei Paesi Nato.

“Non è mai stato promesso l’ingresso nell’Alleanza come parte di un negoziato di pace o di un cessate il fuoco“, ha dichiarato Rutte. I ministri della Difesa alleati si riuniranno domani a Bruxelles per ultimare i preparativi per il vertice Nato dell’Aia, in programma dal 24 al 26 giugno. Rutte ha precisato in conferenza stampa di avere invitato l’Ucraina al vertice.

“In questa riunione ministeriale faremo un enorme passo avanti”, ha dichiarato Rutte secondo quanto invece rilancia una nota pubblicata sul sito dell’Alleanza. “Rafforzeremo la nostra deterrenza e difesa concordando nuovi ambiziosi obiettivi di capacità”, ha proseguito.

Rutte ha poi individuato la difesa aerea e missilistica, le armi a lungo raggio, la logistica e le grandi formazioni di manovra terrestre tra le massime priorità dell’Alleanza. “Abbiamo bisogno di più risorse, forze e capacità per essere pronti ad affrontare qualsiasi minaccia e ad attuare pienamente i nostri piani di difesa collettiva”, ha sottolineato il segretario generale, aggiungendo che, per raggiungere i nostri nuovi obiettivi, “avremo bisogno di una spesa per la difesa significativamente maggiore. Questa è la base di tutto”.

La riunione dei ministri della Difesa della Nato sarà preceduta da una riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina (Udcg), la coalizione internazionale di alleati e partner presieduta da Regno Unito e Germania, che fornisce supporto pratico all’Ucraina nella sua resistenza all’aggressione russa. Non è prevista la presenza, alla riunione del Gruppo di contatto, del segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth.

– Foto IPA Agency –

