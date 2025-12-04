ROMA (ITALPRESS) – La Russia otterrà il Donbass, militarmente o con altri mezzi. Lo ha detto Vladimir Putin in un’intervista a India Today. “O liberiamo questi territori con la forza delle armi. Oppure le truppe ucraine se ne vanno da questi territori e smettono di combattervi”, afferma Putin in occasione della visita in India.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]