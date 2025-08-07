Ucraina, Putin “Incontro con Zelensky possibile, ma solo a certe condizioni. E ora siamo lontani dal crearle”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di “non essere contrario” ad un incontro con l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. “Tuttavia, è necessario creare le condizioni per tali contatti”, ha affermato il capo dello Stato russo in una conversazione con i giornalisti secondo quanto riferisce l’agenzia Tass.

“Ho già detto più volte che non ho nulla in contrario. In generale, è possibile”, ha osservato Putin. “Ma affinché ciò accada, devono essere create determinate condizioni. Purtroppo, siamo ancora lontani dal crearle”. Secondo quanto ha riferito in precedenza il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, gli Stati Uniti “hanno menzionato la possibilità di un incontro trilaterale” tra Putin, Zelensky e il presidente americano Donald Trump. Mosca ha però lasciato cadere questa opzione e ha chiesto di concentrarsi su un vertice bilaterale Russia-Usa.

ANCHE ZELENSKY CHIEDE UN INCONTRO CON PUTIN “E’ UNA MIA PRIORITA'”

Incontrare Vladimir Putin è “una delle chiare priorità” per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per porre fine alla guerra. “Noi in Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace a livello di leader – ha scritto Zelensky su X all’indomani della visita dell’inviato statunitense Steve Witkoff a Mosca -. È necessario stabilire i tempi per tale formato e la gamma di questioni da affrontare”.

