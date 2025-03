Ucraina, premier Malta “Non vincerà guerra serve soluzione diplomatica”

LA VALLETTA (MNA/ITALPRESS) – Il primo ministro maltese Robert Abela ha affermato che è necessario adottare un approccio più pragmatico alla guerra tra Russia e Ucraina, dichiarando al contempo che “L’Ucraina non vincerà questa guerra”.

Durante un’intervista televisiva, Abela ha riconosciuto che l’Ucraina è stata vittima dell’aggressione russa, tuttavia, ha affermato che è necessaria una soluzione diplomatica per porre fine alla guerra. Ha aggiunto: “Il più grande investimento di Malta dovrebbe continuare a essere nella diplomazia”. Riferendosi al vertice dell’UE di giovedì, il premier maltese ha confermato che c’è un disaccordo tra i leader dell’UE sulla questione. “Penso che ci siano quelli che vogliono un cessate il fuoco permanente, mentre ci sono quelli che vogliono che l’Ucraina vinca. Siamo davvero a un bivio in Europa”.

Giovedì i leader dell’UE hanno dato il via libera a un piano elaborato dalla Commissione europea che mira a mobilitare 800 miliardi di euro per “riarmare l’Europa” contro la minaccia percepita dalla Russia. Il primo ministro maltese ha parlato dell’importanza di strette relazioni con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Abela ha affermato che l’accordo sui minerali proposto da Trump con l’Ucraina fungerebbe da garanzia di sicurezza in sè, poichè significherebbe che gli Stati Uniti hanno interessi economici nel paese che vorrebbero proteggere. Robert Abela ha giustificato il voto di Malta a favore di un piano da 800 miliardi di euro per rafforzare la spesa per la difesa europea.

Ha spiegato che attraverso il voto, il governo maltese ha ottenuto garanzie che non sarebbe stato coinvolto negli acquisti di armi senza impedire ad altri paesi dell’UE di rafforzare la propria spesa per la difesa. Ha aggiunto che eventuali debiti contratti da altri paesi dell’UE nell’ambito del piano da 800 miliardi di euro non saranno garantiti da Malta.

Sulla sicurezza di Malta, Abela ha affermato che l’adesione all’UE include clausole di difesa reciproca.

Foto: Partito Laburista Malta

