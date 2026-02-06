Ucraina, Peskov “Non è previsto alcun colloquio tra Putin e Trump”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “No, non è previsto alcun colloquio”. Così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, alla Tass, alla domanda se fosse previsto un colloquio tra i presidenti di Russia e Stati Uniti Vladimir Putin e Donald Trump nel prossimo futuro.
Dopo il secondo round di colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi, l’inviato speciale presidenziale statunitense Steven Witkoff ha dichiarato che le delegazioni russa e ucraina intendono proseguire le consultazioni sulla risoluzione del conflitto nelle prossime settimane.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]