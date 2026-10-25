ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione Europea desidera da tempo nominare un negoziatore, ma o non può, o non riesce a decidersi a farlo”. Lo ha dichiarato all’agenzia TASS il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando le indiscrezioni secondo cui il presidente finlandese Alexander Stubb potrebbe essere proposto per questo ruolo.

“Questa posizione difficilmente può essere definita costruttiva”, ha aggiunto. “Per ora si limitano a parlare, senza intraprendere alcuna azione”, ha osservato Peskov.

“Sarebbe positivo avere un negoziatore. Sarebbe ancora meglio se questo negoziatore fosse una persona sinceramente impegnata a facilitare una soluzione pacifica”, ha affermato ancora Peskov.

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