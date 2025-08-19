Ucraina, Papa Leone XIV “C’è speranza, ma bisogna ancora lavorare molto”

ROMA (ITALPRESS) – “C’e speranza ma bisogna ancora lavorare molto, pregare molto e trovare la strada per andare avanti. Sto sentendo i leader seguo la situazione”. Così Papa Leone XIV, uscito da Villa Barberini a Castel Gandolfo, dove ha trascorso 16 giorni di riposo, per fare rientro in Vaticano.

Il Pontefice ha salutato i numerosi fedeli che lo stavano aspettando. “Sono contento per l’accoglienza ricevuta” ha detto il Pontefice lasciando Castel Gandolfo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).