Ucraina, nuovo attacco russo nella notte con 120 droni e un missile

ROMA (ITALPRESS) – Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto nella notte 106 dei 120 droni utilizzati dagli invasori russi per attaccare l’Ucraina. Come riporta Ukrinform, citando l’Aeronautica Militare delle Forze Armate dell’Ucraina, a partire dalle 18 di ieri, “i russi hanno attaccato l’Ucraina con un missile balistico Iskander-M dalla regione di Voronezh, nonché con 120 droni”. L’attacco aereo però sarebbe stato respinto “dall’aviazione, dalle forze missilistiche antiaeree e dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa ucraine”. Secondo i dati preliminari, le Forze di difesa aerea avrebbero bloccato “106 droni nel nord, nel sud e nell’est del Paese”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).