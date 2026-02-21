Ucraina, nuovo attacco russo nella notte con 120 droni e un missile

This photo cannot be distributed in the Russian Federation. Mandatory Credit: Photo by Ukrinform/Shutterstock (16608644n) A man is in the window, shattered by the blast wave during a Russian drone attack, Odesa, Ukraine, February 13, 2026. Energy facilities as well as port and civilian infrastructure were targeted by Russian UAVs. Russia attacks Odesa with strike drones, Ukraine - 13 Feb 2026

ROMA (ITALPRESS) – Le forze di difesa aerea ucraine hanno distrutto nella notte 106 dei 120 droni utilizzati dagli invasori russi per attaccare l’Ucraina. Come riporta Ukrinform, citando l’Aeronautica Militare delle Forze Armate dell’Ucraina, a partire dalle 18 di ieri, i russi hanno attaccato l’Ucraina con un missile balistico Iskander-M dalla regione di Voronezh, nonché con 120 droni”. L’attacco aereo però sarebbe stato respinto “dall’aviazione, dalle forze missilistiche antiaeree e dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa ucraine”. Secondo i dati preliminari, le Forze di difesa aerea avrebbero bloccato “106 droni nel nord, nel sud e nell’est del Paese”.

