Tensioni Russia-Nato: Mosca si dice “pronta a difendere Kaliningrad”, l’Alleanza Atlantica “condanna le minacce”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Siamo profondamente preoccupati dalle dichiarazioni e dalle azioni provocatorie della leadership dell’Alleanza Atlantica e degli Stati membri della Nato nei confronti della regione di Kaliningrad, parte integrante della Federazione Russa. Osserviamo un’impennata senza precedenti dell’attività militare dell’Alleanza lungo i nostri confini occidentali. Le iniziative volte a contenere la presunta ‘minaccia russa’ si stanno espandendo, con esercitazioni su larga scala che simulano operazioni offensive”. Inizia così la lettera inviata da Mosca, attraverso l’ambasciata russa in Belgio, all’Alleanza atlantica.

“Abbiamo avvertito che la suddetta condotta sconsiderata e irresponsabile aumenta notevolmente i rischi di un conflitto armato diretto con il nostro Paese. Abbiamo sottolineato che la Russia possiede i mezzi necessari per respingere qualsiasi potenziale aggressione ed è pronta a schierare tutto il suo arsenale per difendere il proprio territorio qualora i Paesi Nato tentino di isolare la regione di Kaliningrad dal resto del nostro Paese”, prosegue la missiva. “Abbiamo invitato gli Stati membri del blocco ad astenersi da ulteriori dichiarazioni e azioni che possano inasprire la situazione, al fine di prevenire uno scontro su vasta scala”, conclude la lettera.

L’ambasciata russa a Bruxelles sovrintende alle relazioni diplomatiche con la Nato. Dal canto suo l’Alleanza, nel confermare la ricezione della missiva, ha “respinto con fermezza” le dichiarazioni russe. La portavoce della Nato, Allison Hart, ha dichiarato che nessuna delle attività o esercitazioni dell’Alleanza rappresenta una minaccia per Mosca e ha ribadito la natura difensiva dell’Alelanza atlantica.

LAVROV “EUROPA CONDUCE GUERRA CONTRO LA RUSSIA”

“I paesi europei stanno conducendo una guerra contro la Russia, non c’è dubbio”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a margine del Valdai International Discussion Club. “Beh, se ammettete che ci stanno sparando addosso con le loro armi e noi le abbattiamo, chiamatelo come volete. Ma non ho dubbi che questa sia una guerra che l’Europa sta conducendo contro di noi. Ne parliamo da molto tempo”, ha detto Lavrov citato dall’agenzia russa Tass.

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(ITALPRESS).