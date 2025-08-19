Ucraina, ministero Esteri Cina “Pechino è imparziale e promuove pace”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - "Mantenendo una posizione obiettiva e imparziale, la Cina ha costantemente promosso la pace e incoraggiato il dialogo sin dal primo giorno della crisi ucraina. La Cina è pronta a collaborare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione politica della crisi, in conformità con la volontà delle parti coinvolte". Così in una dichiarazione ai media Mao Ning, portavoce del ministero degli Affari Esteri cinese. sat/gtr (Fonte video CCTV)