Ucraina, Metsola “La possibilità di una vera pace ora è realistica”

ROMA (ITALPRESS) – “L’importante incontro di ieri a Washington potrebbe segnare la svolta verso un percorso di pace in Ucraina che tutti abbiamo desiderato e per cui abbiamo lavorato. Dopo il vertice in Alaska tra Stati Uniti e Russia, l’impegno di Trump e Zelensky e i leader dell’Unione Europea, significa che una possibilità di vera pace è ora realistica. Difficile, ma non impossibile. L’Unione Europea è fondamentalmente un progetto di pace”. Lo scrive su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. “Ci siamo sempre battuti e sempre ci impegneremo per la pace. Conosciamo fin troppo bene il costo della guerra. La vera pace deve essere costruita su solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina, affinché duri e non venga semplicemente rimandata a una guerra più grande in futuro”, aggiunge.

“Sappiamo che la pace deve basarsi sul principio che nulla riguarda l’Ucraina senza l’Ucraina. Sappiamo che un’Ucraina che non è sostenuta, che non ha la forza di scoraggiare coloro che vorrebbero prenderla con la forza, non sarà in grado di trovare quella pace sfuggente. Questo è ciò che l’Europa afferma fin dal primo giorno. Ecco perché siamo al fianco dell’Ucraina. Ecco perché l’Europa continuerà a fare la sua parte”, conclude Metsola.

